La commission Tom-Lantos des droits de l'Homme organise une audition sur la politique sud-coréenne des réfugiés

Photo : YONHAP News

La commission Tom-Lantos des droits de l’Homme, une coalition de la Chambre des représentants des Etats-Unis, organisera ce vendredi une audience vidéo sur le thème « L'administration Yoon Suk-yeol et sa politique des réfugiés ».Lors de la session, la commission américaine examinera les dossiers des réfugiés et le principe d'interdiction du rapatriement forcé des transfuges nord-coréens ou des asilés internationaux. Elle évaluera également la volonté de Séoul de respecter les normes mondiales en la matière.Plusieurs représentants y prendront part comme témoin dont notamment Kim Jong-cheol, chercheur principal au Centre d'appel pour l'intérêt public, l’analyste juridique Shin Hee-seok, et Son Moon-joon, PDG de Our All Friends, et Suzanne Scholte, une militante américaine pour les droits humains des habitants de la Corée du Nord.La commission Tom-Lantos des droits de l'Homme a été créée au sein de la Chambre des représentants afin de commémorer les activités de défense des droits fondamentaux de l'ancien député américain Tom Lantos, décédé en 2008.