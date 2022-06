COVID-19 : 9 310 nouveaux cas en l’espace de 24 heures

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 9 310 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. Et le nombre de patients admis en soins intensifs s’est établi à 68, le chiffre le plus faible depuis un an et sept mois. A noter aussi que 12 décès supplémentaires ont également été recensés et que le taux de létalité reste toujours à 0,13 %.Quant au taux de reproduction, à savoir la capacité d’un virus à se transmettre d'une personne contaminée à un individu non malade, avec 0,86, il se maintient en dessous de 1 pour la 12e semaine consécutive.Et la semaine dernière, le niveau de dangerosité de l’épidémie était faible dans tout le pays. Seule ombre au tableau, 119 cas additionnels de variants ont été détectés. Une recrudescence est donc toujours possible.Le gouvernement considère qu’en été, le risque de contamination peut augmenter en particulier sur les espaces de repos, dans les centres pour personnes âgées ou encore dans les établissements d'activités aquatiques et de natation. Du coup, il projette d’y mener une inspection générale.