Kim Jong-un réunit la commission militaire du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a convoqué la commission militaire centrale du Parti des travailleurs afin de discuter des politiques clés de défense, alors qu'un essai nucléaire semble imminent. Selon l’information relayée par l'agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, une réunion élargie de la commission avait été présidée, la veille, par Kim Jong-un.Toujours d’après la KCNA, cette assise avait pour objectif d'examiner en détail les politiques de défense nationale au cours du premier semestre de l'année et de confirmer les projets en cours visant à renforcer la sécurité du pays.Les questions liées aux positions militaires du parti et aux principales politiques de défense, ainsi que l'attribution des tâches stratégiques et tactiques importantes auxquelles les forces armées nord-coréennes doivent faire face, figureront à l'ordre du jour.