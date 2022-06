Sommet de l'Otan : un entretien tripartite Séoul-Washington-Tokyo pourrait se tenir

Photo : KBS News

Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol prendra part au sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) qui se tiendra les 29 et 30 juin à Madrid. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le bureau présidentiel. Il s’agit de la première participation d’un numéro un sud-coréen. Sa réponse d’y prendre part fait suite à l'invitation de l'Otan qui a convié les dirigeants des quatre pays d’Asie-Pacifique dont la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les leaders des trois autres nations ont également fait part de leur intention d'y assister.En Espagne, Yoon aura également des entretiens bilatéraux avec une dizaine de leaders. Leurs discussions porteront sur la coopération économique surtout concernant les centrales nucléaires, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et les industries de défense. Le président sud-coréen cherchera à obtenir des soutiens pour accueillir l'Exposition universelle de 2030 à Busan et résoudre le dossier nucléaire nord-coréen. Un entretien tripartite Séoul-Washington-Tokyo pourrait aussi se tenir. En revanche, sa rencontre avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida semble incertaine.Selon le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin, qui s’est exprimé hier sur la chaîne TV Chosun, une réunion de haut niveau entre la Corée du Sud et le Japon pourrait prochainement avoir lieu à Madrid, mais il a tout de même précisé que, pour l’heure, rien n’a été décidé.L’un des sujets les plus virulents, d'après lui, est une éventuelle liquidation d’actifs des entreprises nippones coupables pour indemniser les victimes du travail forcé durant l’occupation japonaise. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a souligné l’importance de traiter ce problème majeur en suspens entre les deux pays à travers des dialogues diplomatiques et de réaliser ainsi des progrès d’ici la fin de l’année, soit avant le délai de la liquidation d’actifs.Sur les sanctions américaines prises face à un éventuel nouvel essai nucléaire de Pyongyang, il a fait savoir que le gouvernement envisage diverses mesures, y compris certaines punitives contre les individus et les entreprises impliqués dans la production ou le développement d’armes de destruction massive.Concernant la guerre en Ukraine qui sera également abordée lors du sommet de l'Otan, le pays du Matin clair réaffirmera son opposition à tout acte qui viole les normes de la communauté internationale. Il discutera avec d’autres nations membres de l'organisation des dispositifs à mettre en place afin de contribuer au rétablissement de la paix en Ukraine.