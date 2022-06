Washington considère que Séoul est un important partenaire de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol prendra part au prochain sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), qui aura lieu la semaine prochaine à Madrid. La Corée du Sud n’en fait pourtant pas partie.Les Etats-Unis évoquent alors l’enjeu de sa première présence, affirmant que le pays du Matin clair est un partenaire important des membres de cette entente atlantique. Et d’ajouter que leurs alliés de l’Indopacifique et ceux d’Europe ont le même objectif, à savoir l’ordre international fondé sur des règles, mais que celui-ci est détérioré dans plusieurs endroits du monde. Selon Washington, non seulement l’invasion russe de l’Ukraine, mais aussi la Chine, constituent les défis communs à relever.A ce propos, le département d’Etat américain a souligné que si l’ordre en question était mis en danger, tous les pays devraient faire face à une telle menace, qu’ils soient dans l’Indopacifique ou en Europe.En marge du sommet de l’Otan, Yoon cherchera à s’entretenir en tête-à-tête avec les dirigeants d’une dizaine de nations. Une rencontre quadrilatérale avec les Premiers ministres japonais, australien et néo-zélandais, ainsi que celle à trois avec Joe Biden et Fumio Kishida sont aussi envisagées.Le Bureau présidentiel sud-coréen a par ailleurs tenu à préciser que la participation de son occupant à la conférence de l’Otan n’avait rien à voir avec la politique anti-chinoise ni celle contre Moscou.