30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et l’Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin a tenu, hier, une réunion amicale avec les représentants diplomatiques de cinq pays de l’Asie centrale, tels que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations, célébré cette année.Selon le ministère, son chef a souligné que l’administration de Yoon Suk-yeol aspire à jouer le rôle de pivot au niveau mondial afin de contribuer à la liberté, à la paix et à la prospérité, et qu’elle accorde une grande importance à la coopération avec l’Asie centrale pour mettre en œuvre la stratégie sud-coréenne en la matière.Park a souhaité que sa nation puisse instaurer un réseau de coopération en symbiose et en coprospérité avec l’Asie centrale pour les 30 ans à venir, tout en se réjouissant des avancées réalisées dans divers domaines depuis trois décennies.Le ministère n’a pas manqué d’appeler les pays d’Asie centrale à soutenir la candidature de la Corée du Sud d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan, sa grande ville portuaire située dans le sud-est du pays.Parmi les convives, l’ambassadeur kazakh à Séoul s’est félicité d’abord du deuxième lancement de la première fusée spatiale sud-coréenne de conception nationale KSLV-II, surnommée « Nuri », qui s’est déroulé mardi avec succès.Bakyt Dyussenbayev a souligné ensuite que l’Asie centrale occupe une place primordiale sur le plan géopolitique entre l’Europe et l’Asie et qu’elle ne cesse de gagner en importance concernant la sûreté régionale, la sécurité alimentaire, le réseau de logistique et l’approvisionnement en produits stratégiques. Et il a souhaité que la Corée du Sud et l’Asie centrale élargisse davantage leur coopération dans l’avenir.