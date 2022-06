Photo : KBS News

Le won sud-coréen continue de s’affaiblir face à la devise américaine. Ce matin, à 9h19, sur le marché des changes, un dollar valait 1 300,4 wons, 3,1 wons de plus qu’hier. Il a ainsi franchi le niveau de 1 300 wons pour la première fois depuis 13 ans.Explication à cette envolée du billet vert : la préférence pour un actif sûr, d’autant qu’aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a admis qu'une récession était « certainement une possibilité », lors d’une audition hier devant le Sénat. Il a alors invoqué la lutte engagée par son institution contre l’inflation.Après ses propos, les trois principaux indices de Wall Street : le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, ont tous fini en légère baisse.