Le nombre d’étrangers supérieur à 2 millions pour la première fois en 15 mois

Photo : YONHAP News

Conséquence de la transition de la pandémie de coronavirus vers une endémie, le nombre d’étrangers en Corée du Sud est reparti à la hausse pour dépasser à nouveau la barre des deux millions pour la première fois en 15 mois. C’est ce que montrent les statistiques communiquées aujourd’hui par le Bureau d’immigration du ministère de la Justice.Pour être plus précis, en mai, le chiffre s’est établi à quelque 2,01 millions, en hausse de 1,3 % en un mois.C’est en juin 2016 que la Corée du Sud avait pour la première fois accueilli plus de deux millions d’étrangers, et un record de plus de 2,5 millions en décembre 2019. Mais le mois suivant, leur nombre a commencé à chuter sous l’effet de la propagation de l’épidémie. Ainsi, en mars 2021, il était inférieur au seuil des deux millions. Cela n’était jamais arrivé depuis plus de cinq ans.On a également appris que le mois dernier, le nombre de ces résidents disposant de visas de court et long séjours a progressé respectivement de 1,8 et de 1,2 %, en glissement mensuel.