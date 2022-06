Popularité de Yoon Suk-yeol : les avis négatifs dépassent pour la première fois les jugements favorables

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a perdu en popularité. Selon un sondage réalisé du 18 au 21 juin pour l’agence de presse NewsPim, seuls 47,6 % des sud-Coréens ont une opinion positive de lui, soit une baisse de 4,9 points en une semaine.Et 47,9 % des personnes sondées se disent mécontentes de l'action du président de la République, ce qui représente là une progression de 4,9 points par rapport à la semaine dernière.En clair, les avis négatifs sont supérieurs à ceux positifs pour la première fois depuis l’arrivée au pouvoir du successeur conservateur de Moon Jae-in, bien que l’écart soit dans la marge d’erreur. Et cela s’observe dans toutes les catégories d’âge, sauf du côté des 20-29 ans et des sexagénaires, et en particulier chez les habitants du sud-ouest et du centre du territoire.L’institut RnSearch, qui a mené le baromètre, a avancé l’inquiétude à l’égard de la récession économique, en particulier la chute du marché boursier, pour expliquer ce désamour.L’enquête a été effectuée auprès de 1 004 adultes à travers le pays. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.