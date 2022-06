La Corée du Nord ajoute une nouvelle fonction à ses unités militaires en première ligne

Photo : YONHAP News

Pyongyang a ajouté le « plan d’action militaire importante » parmi les missions assumées par les unités de son armée stationnées au front. La Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a pris une telle décision lors d’une réunion élargie qui s’est tenue du 21 au 23 juin.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a rapporté cette nouvelle aujourd’hui. Selon elle, ce rassemblement, mené par le dirigeant Kim Jong-un, a validé le projet d’assurer une garantie miliaire visant à renforcer la force de dissuasion contre la guerre et il a ratifié aussi celui de réformer l’organisation des armées.Selon le média du pays communiste, Kim III a souligné la nécessité de solidifier la capacité d’autodéfense pour combattre tout ennemi.La KCNA n’a pas évoqué le 7e essai nucléaire dont les préparatifs semblent être terminés. Et elle n’a pas précisé en quoi consiste le « plan d’action militaire importante ».A en croire les experts, la Corée du Nord envisagerait de déployer et d'exploiter des armes nucléaires tactiques au front contre le Sud. A ce propos, le porte-parole adjoint du ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré aujourd'hui lors d’un point de presse régulier, que Séoul suivrait de près l’évolution de la situation en laissant ouvertes toutes les possibilités. Cha Duck-chul a souligné aussi que le gouvernement reste sur le qui-vive pour faire face à toute éventualité, en étroite coopération avec Washington.Quant à l’armée sud-coréenne, elle s’est contentée de dire qu’il faudra plus d’analyses et d’évaluations pour savoir ce que signifie le « plan d’action militaire importante » annoncé par Pyongyang.