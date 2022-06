Meurtre d’un fonctionnaire en mer Jaune : le préfet maritime et 8 cadres présentent leur démission

Photo : YONHAP News

C’est un meurtre qui ne cesse de faire des vagues. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice, a créé la semaine dernière un groupe de travail chargé de faire toute la lumière sur l’affaire d’un fonctionnaire sud-coréen abattu par balles, en septembre 2000, dans les eaux nord-coréennes par l’armée du royaume ermite. Un jour auparavant, la police maritime avait émis la conclusion de ses recherches contredisant l’hypothèse de l’époque selon laquelle le défunt aurait tenté de se rendre au Nord de son plein gré.Cette task force a présenté ce matin les résultats préliminaires de son enquête. Son chef, le député Ha Tae-keung, a dit avoir consulté le premier rapport rédigé par l’état-major interarmées (JCS) auprès de la Cheongwadae. Selon lui, ce document préciserait que les courants de la mer se déplaçaient du nord vers le sud aux heures de la disparition de la victime et que cela rendrait improbable une éventuelle défection vers le pays communiste.Le groupe de travail a souligné que le gouvernement de l’époque a changé de position après que la Maison bleue a organisé une réunion interministérielle en la matière. Il a demandé d’ouvrir les archives présidentielles scellées par la loi afin de savoir ce qui s’est passé entretemps. La famille du défunt a réclamé la même mesure. Pour accéder à ces archives, il faudra obtenir l'accord d'au moins deux tiers des députés.Par ailleurs, le préfet maritime, Jeong Bong-hoon, et les huit cadres les plus hauts gradés ont présenté ce matin l’intention de démissionner pour endosser entièrement la responsabilité. En 2020, la garde côtière avait présenté sa conclusion provisoire privilégiant la fuite volontaire vers le nord une semaine après le meurtre commis par Pyongyang. Mais elle est revenue sur celle-ci la semaine dernière. Et son patron a présenté hier ses excuses à la famille de la victime et aux citoyens pour avoir causé de la confusion.