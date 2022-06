Choo Kyung-ho : le taux d’inflation pourra dépasser les 6 % entre juin et août

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation sud-coréen pourra franchir la barre des 6 % entre juin et août. Le ministre des Finances en a fait part, hier, dans une émission télévisée de la KBS, en expliquant que cette tendance se poursuivrait pendant un certain temps en raison de la flambée des prix du pétrole, des matières premières et des céréales sur les marchés mondiaux.Choo Kyung-ho, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, s’est néanmoins voulu rassurant en affirmant que le gouvernement mobiliserait tous les moyens possibles afin de stabiliser les tarifs.Quant à la récente dépréciation du won par rapport au dollar américain, qui s’est échangé à plus de 1 300 wons la semaine dernière, le ministre a estimé que ce n’était pas un signe de crise seulement pour la Corée du Sud car comme la valeur des devises des autres pays reculent également face au billet vert.Quant à la réforme des établissements publics, Choo a fait savoir qu’il proposerait un plan visant à renforcer le contrôle vis-à-vis des organes dont l’état de la finance est particulièrement inquiétant. Cependant, le ministre a souligné que l’exécutif n’envisageait pas de privatiser des entreprises publiques fournissant des services indispensables tels que les chemins de fer, l’électricité, le gaz ou les aéroports.Enfin, le vice-Premier ministre à l’économie a fait savoir que l’administration allait bientôt annoncer son plan d’augmentation des prix de l’électricité.