Yoon Suk-yeol s’envole pour l’Espagne afin de participer au sommet de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol s’est envolé cet après-midi pour l’Espagne afin de participer au sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) qui se tient les 29 et 30 juin à Madrid. Son chef de cabinet, Kim Dae-ki, ainsi que Kweon Seong-dong qui dirige le groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple, étaient venus le saluer à l’aéroport.En marge du rassemblement de l'Otan, le chef de l’Etat sud-coréen assistera mercredi au sommet Séoul-Washington-Tokyo. C’est la première fois que les dirigeants des trois nations se retrouvent depuis septembre 2017. Au menu de leurs discussions : comment faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang bien sûr mais aussi comment collaborer davantage dans la région indopacifique. En revanche, la rencontre entre le numéro un sud-coréen et le Premier ministre japonais semble tombée à l’eau.Sur place, Yoon Suk-yeol prévoit aussi de tenir une série de réunions bilatérales avec les chefs de l’Etat ou de gouvernement du Canada, de la Pologne, des Pays-Bas, du Danemark ou encore de la République tchèque afin de discuter des moyens d'élargir la coopération économique.La Corée du Sud ne fait pas partie de l’Otan, mais a été invitée en tant que pays partenaire, aux côtés du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et Yoon devient le premier président sud-coréen à y participer. Notons aussi que ce voyage en Espagne marquera ses débuts sur la scène diplomatique internationale, depuis son arrivée au pouvoir le 10 mai.Son épouse Kim Keon-hee l’accompagne afin de participer à de nombreux événements réservés aux conjoints des leaders. Avec son mari, elle assistera aussi à un dîner avec les expatriés sud-coréens en Espagne.