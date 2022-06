Electricité : le gouvernement va bientôt annoncer la facture d’électricité du troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement doit annoncer cet après-midi la facture d’électricité du troisième trimestre. La Kepco sollicite la hausse du prix unitaire, dit ajusté, du combustible, de 3 wons le kWh. Il s’agit de l’augmentation maximale qu’elle peut demander par rapport au semestre précédent.Selon la plus grande société d’électricité du pays, cette revalorisation est inéluctable d’autant que son déficit s’élève à 7 700 milliards de wons, soit 5,6 milliards d’euros, rien qu’au premier trimestre, un montant record. Le ministre de l'Economie et des Finances Choo Kyung-ho a partagé cette nécessité hier dans une émission d’actualité de la KBS.Si la réclamation de la Kepco est acceptée, un foyer composé de quatre personnes qui consomme en moyenne 350 kWh devra payer 1 050 wons de plus par mois, l’équivalent de près de 70 centimes d’euro.Parmi d’autres composants du prix, le cours de base du combustible et celui des contributions « climat et environnement » ont déjà augmenté en avril dernier. Par ailleurs, le mois prochain, la hausse des tarifs du gaz est déjà prévue.