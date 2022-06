Kim Jong-un discute du remaniement du comité central du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a tenu hier une réunion élargie du secrétariat du Parti des travailleurs afin de discuter des moyens de réorganiser le comité central de ce dernier. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui la KCNA.Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, plusieurs sujets ont été discutés comme le remaniement du système de gestion des actions menées par différents organes de direction du parti unique et l’élaboration d’un nouveau système destiné à renforcer le fonctionnement et le soutien des projets mis en place par des branches départementales du comité central du Parti, entre autres.En outre, l’amélioration du système de la confidentialité et le renforcement de la gestion de différentes administrations liées à la protection, à la sécurité et à la justice ont été abordés.La KCNA précise que le leader nord-coréen a tiré d’importantes décisions notamment sur les responsabilités des différents services du comité central et de défis auxquels ces derniers font face sans donner tout de même plus de détails.Rappelons que Kim a tenu le 12 juin une réunion du secrétariat du Parti, mettant en avant la nécessité de lutter farouchement contre les « actions non révolutionnaires » des cadres.