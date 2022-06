7 sud-Coréens sur 10 continuent de porter le masque à l'extérieur

Photo : YONHAP News

Malgré la levée de la distanciation sociale et de nombreuses mesures sanitaires liées au COVID-19, 7 personnes sur 10 portent toujours le masque à l'extérieur en Corée du Sud, en raison d’une certaine préoccupation. C’est le résultat de l’enquête publié aujourd’hui par la société de carte de crédit Lotte Card qui a interrogé les 27 et 28 mai plus de 4 000 individus.En effet, la part des sondés qui restent masqués à l’extérieur a atteint 72,1 %. Elle a dépassé les 72 % dans toutes les catégories d’âge, sauf dans la vingtaine où le chiffre n’était que de 58,9 %.47,4 % des habitants ont également conservé leur habitude de rentrer chez eux avant 22 heures même après la fin de la distanciation sociale qui a obligé les restaurants, bars et cafés à fermer leurs portes à cette heure-ci.Au cinéma, 60,2 % des interrogés ont répondu qu’ils mangeaient du pop-corn pendant un film, une pratique de nouveau autorisée. Cependant, la part du public de plus de 60 ans qui continue de ne pas grignoter dans la salle obscure s’est élevée à 54,9 %. Cela montre que la réticence à propos de la consommation de friandises au cinéma reste encore forte chez les spectateurs âgés.En ce qui concerne leur intention de voyager à l'étranger cette année, les avis ont été partagés. Ainsi ceux qui avaient l’intention de partir avant 2023 représentaient 49,8 % alors que ceux qui n’avaient pas de projet d’excursion à l’étranger étaient de 50,2 %. Au sujet du télétravail, 70 % des répondants ont manifesté leur préférence pour le travail à distance.Selon l’analyse des paiements des clients de Lotte Card effectués en mai dernier, les dépenses liées aux activités de loisirs externes telles que les sports, les voyages et les sorties cinéma étaient 10 % moins importantes que la moyenne enregistrée en 2019. Cela montre que le marché n’a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie.En revanche, les activités de loisirs internes comme le visionnage de vidéo en ligne se sont multipliées après la propagation du virus. En effet, le chiffre d’affaires mensuel du marché de la vidéo en ligne a été presque deux fois plus important en mai que la moyenne mensuelle du premier trimestre de 2019.