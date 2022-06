Photo : YONHAP News

Il n’y a pas que les tarifs de l’électricité et du gaz qui augmentent. Les prix de l’huile de cuisine s’envolent eux aussi sous l’effet de la flambée du cours des ingrédients.A en croire les professionnels de l’industrie concernée, dès le mois prochain, l’huile de canola et celle d’olive pressée, distribuées par le groupe Sajo dans certaines supérettes coûteront respectivement 2 900 et 5 300 wons. Soit une progression de 20,8 et 17,7 %.L’autre entreprise alimentaire Ottogi, elle, a revalorisé d’environ 20 % la semaine dernière le prix de l’huile de soja 18 litres pour les restaurants. Il s’agit de la plus importante hausse parmi les produits de cette nature, les plus impactés par l’évolution des cours des céréales à l’international.