Photo : YONHAP News

Le temps a été capricieux aujourd’hui. Le vent a soufflé fort dans la capitale et les précipitations ont été sur courant alternatif sur tout le territoire. Les nuages ont également été nombreux et menaçants. A noter aussi que depuis le début de la saison des pluies, appelée « jangma » en coréen, le taux d’humidité est constamment compris entre 90 et 100 %.Du côté des températures, elles étaient aux alentours des 30°C. A Séoul, malgré la pluie et le vent, le mercure n’est pas descendu sous les 28°C. L’est et son littoral ont affiché 30 à 31°C. Daejeon, dans le centre du territoire, a été la ville la plus chaude de la journée avec 32°C.