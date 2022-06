Les dirigeants sud-coréen et australien échangent sur des sujets bilatéraux et régionaux à Madrid

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu mardi avec le Premier ministre australien en marge du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui se déroule actuellement à Madrid en Espagne.D’après l’annonce faite par le bureau présidentiel, Yoon Suk-yeol a échangé avec Anthony Albanese sur différents sujets bilatéraux et régionaux. Les deux hommes ont tout d’abord abordé les relations des pays de l’Indopacifique et la Chine ainsi que des réponses communes à apporter aux provocations de la Corée du Nord.Le chef du gouvernement australien a notamment souligné la nécessité de renforcer la coopération avec l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) pour contribuer à la paix, la liberté et la prospérité de la région. Yoon a alors exprimé son accord à cette perspective. Concernant le dossier nucléaire nord-coréen, Canberra a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses sanctions contre Pyongyang tout en soutenant le processus de la dénucléarisation et la politique de la paix dans la péninsule.Par ailleurs, les deux dirigeants sont également convenus de coopérer en matière de technologies vertes, de matières premières des industries de pointe ainsi que de sécurité économique pour faire face au changement climatique.Enfin, le numéro un sud-coréen a demandé de soutenir la candidature de Busan pour accueillir l’Exposition universelle de 2030. Son interlocuteur a répondu qu’il prendrait « les mesures appropriées ».Après ce tête-à-tête, le chef de l’État sud-coréen a participé avec son épouse au dîner offert par le roi d’Espagne Felipe VI en l’honneur des participants au sommet.