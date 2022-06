COVID-19 : le nombre de nouveaux cas redépasse 10 000, le premier vaccin sud-coréen autorisé

Photo : KBS News

A quand la fin du COVID- 19 ? La cellule centrale de lutte sanitaire a déclaré ce matin que le nombre de nouveaux cas confirmés a dépassé hier la barre des 10 000, une première depuis 20 jours, en Corée du Sud. Le taux de reproduction est monté à 1 alors qu’il avait régressé jusqu’à 0,7 fin avril. Cet indice montre la capacité d’un virus à se transmettre d'une personne contaminée à un individu non malade.Le vice-ministre de la Santé Lee Ki-il a expliqué que comme cet indicateur est de nouveau au-dessus de 1, cela signifiait le rebond du virus. Selon lui, l’épidémie regagne du terrain en Europe, comme en Allemagne et en France, à cause de la propagation des variants BA.4 et BA.5 et de l’augmentation des déplacements des vacanciers. Lee a affirmé que le pays du Matin clair n’était pas épargnée et qu’il est alors important de prendre des précautions.Précisions : ces dernières 24 heures, 10 463 nouvelles infections ont été recensées. 205 cas sont importés de l'étranger, en hausse de 72,2 % par rapport à la veille. Le nombre de patients en réanimation s'est établi à 59, tandis que celui de morts a augmenté de sept.Par ailleurs, l'Administration des aliments et des médicaments (MFDS) vient de donner son feu vert au premier vaccin sud-coréen contre le coronavirus, développé par l’entreprise SK Bioscience. La Corée du Sud est désormais capable de concevoir des traitements et des sérums ainsi que de les fabriquer sur son territoire.