La Marine célèbre le 20e anniversaire de la deuxième bataille de Yeonpyeong

Photo : YONHAP News

La deuxième flotte de la Marine a organisé, aujourd’hui, une cérémonie dans son quartier général de Pyeongtaek pour marquer le 20e anniversaire de la deuxième bataille de Yeonpyeong. Environ 300 personnes y ont assisté, dont ceux qui ont combattu lors de l'affrontement intercoréen en mer Jaune et les familles des six marins tués.Cette année, le nom officiel de l'événement commémoratif a changé : de « Cérémonie marquant la deuxième bataille de Yeonpyeong » en « Cérémonie marquant la victoire dans la deuxième bataille de Yeonpyeong ».Pour rappel, le 29 juin 2002, pendant la Coupe du monde de football organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon, les forces navales nord-coréennes ont lancé une attaque contre un navire de patrouille du Sud après avoir franchi la ligne de démarcation nord (NLL), la frontière maritime de facto qui sépare les deux Corées. Malgré cette attaque soudaine, les hommes à bord ont réussi à repousser les bateaux qui empiétaient sur la NLL, mais six personnes ont perdu la vie et 19 ont été blessées.