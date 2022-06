Un concours de coréen destiné aux étrangers se tient à Incheon

Photo : YONHAP News

C’est la magie de la hallyu, la vague de la culture populaire sud-coréenne. Une fois tombés amoureux de la K-pop, des K-dramas ou encore des films du pays du Matin clair, nombreux sont les étrangers à travers le monde qui s’initient au hangeul, l’alphabet coréen, et s’entraînent pour perfectionner leur conversation en coréen.En ce moment même, un concours d’éloquence en coréen se déroule à Incheon, une grande ville située à l’ouest de Séoul.Une participante ouzbèke a confié qu’elle avait dû travailler dur, à la fois en s’occupant de ses petits frères et sœurs et en poursuivant ses études, dès que sa mère est retournée en Ouzbékistan il y a quelques mois. Une autre candidate venue de Birmanie a affirmé que la Corée du Sud lui a permis de rêver et que des chansons sud-coréennes l’avaient consolée quand la vie était trop dure. Cette jeune femme qui fait actuellement des études de coréen souhaite jouer un rôle clé pour le développement des relations entre les deux pays.Une Russe a elle aussi déclaré son amour pour la Corée du Sud, un pays « sûr » selon elle. Elle avait déjà entendu parler que la sécurité ici était très reconnue et a pu le voir de ses propres yeux en y habitant. Une étudiante de Mongolie rêve, quant à elle, de traverser les plaines de son pays à bord d’un train transeurasien qui partira, un jour, de la Corée du Sud. Lors de ce long voyage, elle souhaite parler avec des amis coréens dans leur langue maternelle.Parmi les 60 000 étrangers résidant à Incheon et les étudiants internationaux, 12 d’entre eux ont passé les tours préliminaires de la compétition. Tous apportent ainsi une grande contribution à la promotion de la hallyu à travers différents cours de coréen et de nombreuses activités.