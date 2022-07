La production industrielle et les investissements repartent à la hausse en mai

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie nationale. La production industrielle et les investissements sont repartis à la hausse en mai.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle s’est accrue de 0,8 % sur un mois. Cette hausse est constatée notamment dans le secteur des services, dans l’industrie manufacturière et le BTP, et ce sous l’effet de l’allègement des mesures de distanciation sociale et du beau temps.Les investissements ont eux aussi grimpé de 13 % en glissement mensuel, après trois mois consécutifs de recul.Pourtant, l’indice des ventes au détail a baissé de 0,1 %, et ce pour le troisième mois de suite. Explication à cela : la chute du montant des ventes des produits médico-pharmaceutiques suite à celle du nombre de patients de coronavirus.Le Kostat estime que l’incertitude plane toujours sur l’activité économique. En cause, la guerre russo-ukrainienne qui perdure et l’instabilité sur les marchés financiers sud-coréens et étrangers.