Photo : YONHAP News

C’est une première mondiale. Samsung Electronics, le géant sud-coréen de l’électronique, a commencé à produire en grande quantité des puces de trois nanomètres en y adoptant une technologie de transistor appelée GAA (gate-all-around).Selon les explications du premier conglomérat du pays, il s’agit d’une technologie de la prochaine génération qui permettra d’améliorer la vitesse du traitement de données et de réduire aussi la consommation d'énergie par rapport à celles de la génération précédente.Le groupe fabriquera dans un premier temps les puces destinées à des applications informatiques de haute performance, avant de les intégrer dans les appareils mobiles. L’entreprise envisage aussi de construire des puces plus avancées via le procédé GAA de deuxième génération.