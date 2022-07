COVID-19 : l’UE accepte le certificat sud-coréen comme l’équivalent de sa version numérique

Photo : YONHAP News

Le certificat COVID délivré par les autorités sud-coréennes sera accepté, à partir d’aujourd’hui comme l’équivalent de celui en version numérique de l’Union européenne (UE).La Commission européenne a adopté, hier, une décision d’équivalence pour ouvrir son système du certificat COVID numérique à cinq pays supplémentaires, à savoir la Corée du Sud, Bahreïn, l’Equateur, le Kosovo et Madagascar.En conséquence, le titulaire d’une attestation COVID sud-coréenne sera, en principe, exempté de quarantaine, d’auto-isolement ou des tests de dépistage supplémentaires lors qu’il se déplace dans les pays membres de l’UE.Cet élargissement porte à 45 le nombre de nations et territoires pour lesquels la Commission européenne considère ce certificat comme compatible avec celui de sa communauté.Suite à la décrue de la pandémie, la plupart des pays membres de l’UE ne demandent plus ce document aux voyageurs venus de pays tiers, mais Bruxelles a préféré prolonger son règlement relatif au certificat COVID numérique jusqu’au premier semestre de l’année prochaine afin d’anticiper une éventuelle détérioration soudaine de la crise sanitaire.De son côté, l’Agence sud-coréenne pour la prévention et le contrôle des maladies (KDCA) a apporté quelques précisions concernant cette nouvelle. Selon elle, la Corée du Sud et l’UE se sont engagées à valider une reconnaissance réciproque de leur certificat COVID.Suite à cet accord, l’Union européenne admettra le certificat sud-coréen de vaccination anti-coronavirus via l’application mobile baptisée « COOV » utilisée au pays du Matin clair, tandis que les autorités locales accepteront l’attestation de vaccination et les tests de dépistage parmi les éléments contenus dans le certificat COVID numérique de l’UE.Ainsi, le document délivré sur l'appli « COOV » sera considéré comme l’équivalent de celui européen en version numérique dans 31 pays, à savoir les 27 pays membres de l’UE ainsi que la Norvège, le Lichtenstein, la Suisse et l’Islande. Toutefois, il faudra plus de temps pour son application en Suisse où la révision de la loi s’impose préalablement à cette fin.