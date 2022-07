Pyongyang aurait ouvert les vannes de son barrage Hwanggang près de la frontière intercoréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fait fi de la demande formulée par sa voisine du Sud et aurait ouvert les vannes de son barrage Hwanggang, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de leur frontière. Séoul a exprimé ses regrets.En répondant hier aux journalistes, un responsable du ministère de la Réunification a annoncé présumer que le pays communiste a lâché de l’eau du barrage, en raison des pluies torrentielles qui s’abattent aussi sur la partie nord de la péninsule depuis ce week-end.Selon lui, Pyongyang n’a cependant pas annoncé officiellement le déversement, mais il y a « une possibilité considérablement élevée pour que cette opération ait été effectuée sans en informer préalablement Séoul. L’officiel a alors dénoncé un acte « sans permission » et regrettable.Sachez qu’au début de la semaine, le gouvernement sud-coréen a demandé au royaume ermite de le tenir au courant à l’avance de l’éventuelle ouverture des vannes, et ce par le canal de communication militaire. Mais le régime de Kim Jong-un refuse de réceptionner même l’avis de demande du Sud et continue de garder le silence.Ce qui est rassurant, c’est que le Nord ne semble pas avoir brusquement augmenté la quantité d’eau libérée par le Hwanggang, car le niveau de l’eau près du pont sud-coréen Pilseung, situé tout au nord de la rivière Imjin est passé hier de 5 à 3,2 m en une demi-journée. Cette rivière prend sa source au nord du 38e parallèle et passe à travers la ligne de démarcation pour se jeter au Sud.