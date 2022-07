COVID-19 : le nombre de nouveaux cas risque de rebondir

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 9 528 infectés supplémentaires au COVID-19, soit une hausse d’environ 2 300 patients par rapport vendredi dernier. Quant au nombre de cas importés, il s’est établi à 146 en restant à trois chiffres pour le sixième jour d’affilée.Au cours des sept derniers jours, le nombre de nouveaux cas a progressé de 930 en moyenne par jour par rapport à celui de la semaine précédente.Selon les autorités sanitaires, le pays risque de connaître une nouvelle vague de contamination étant donné que le taux de reproduction est désormais remonté à 1.Le gouvernement souhaiterait agir par anticipation. Ainsi, il a décidé de multiplier jusqu’à 10 000 le nombre d’établissements du dispositif dit « One Stop », qui est censé proposer toutes les étapes anti-COVID à un seul guichet, à savoir le dépistage, le traitement et la prescription. Son but est d’offrir stablement les soins nécessaires pour les infectés au coronavirus dans le cadre d’un système médical général même en cas de nouvelle recrudescence.Par ailleurs, l’exécutif a imposé, à partir d’aujourd’hui, une seule et unique appellation pour tous les organismes chargés de traiter les malades du COVID-19 : « Centre de traitement pour les patients des maladies respiratoires ».Dans le même temps, le gouvernement va revoir son système d’affectation des lits hospitaliers de sorte que les sept zones du pays mettront en place une cellule de gestion conjointe pour partager en commun leurs lits disponibles.