Début de la conférence en Suisse sur la reconstruction de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Les représentants de 38 nations, dont la Corée du Sud, de l’Union européenne (UE) et de 14 organisations internationales se sont réunis hier pour la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui se tient à Lugano en Suisse jusqu’à aujourd’hui.Le Premier ministre ukrainien a fait le déplacement en personne. Denys Schmyhal a alors estimé à au moins 750 milliards de dollars le coût du redressement de son pays. Selon lui, 300 à 500 milliards de dollars de cette somme pourront être couverts par la saisie des avoirs de la Russie et de ses oligarques gelés dans le cadre des sanctions internationales contre Moscou. Et l’urgence est de reconstruire les installations de première nécessité comme les réseaux de distribution d’eau ou les ponts.La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’UE créerait une plateforme qui permettra de définir les besoins d'investissement, de coordonner les actions et de rassembler les financements nécessaires.Le pays du Matin clair a été représenté à la réunion par son second vice-ministre des Affaires étrangères Lee Do-hoon.