Météo : la vague de chaleur et les averses se poursuivent sur tout le pays

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair ont encore dû composer avec la canicule. A l’instar des jours précédents, ce mardi a été extrêmement chaud sur tout le territoire, et ce dès la matinée. En effet, le thermomètre affichait déjà 25°C dans la majorité des régions. Il a bien évidemment continué à grimper dans l’après-midi, culminant à 30°C à Gangneung, à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, à 33°C à Andong et jusqu’à 34°C à Séoul, Daejeon et Daegu.A noter que la capitale sud-coréenne a observé une nuit tropicale pour la deuxième fois consécutive. De plus, les alertes canicules sont toujours de vigueur dans de nombreuses régions.Fortes chaleurs ne signifient pas pour autant grand soleil. Des averses se sont, une nouvelle fois, abattues sur quasiment tout le territoire tout au long de la journée et devraient se calmer dans la soirée. Le tonnerre a même éclaté à certains endroits, notamment dans la région métropolitaine et à l’intérieur des terres.