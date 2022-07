Un mathématicien d'origine coréenne remporte la médaille Fields

Photo : YONHAP News

Un mathématicien américain d'origine coréenne a reçu, hier, la médaille Fields à Helsinki en Finlande. Son nom est Huh June. Il a 39 ans et il est actuellement professeur à l'université de Princeton aux Etats-Unis.C’est la première fois qu’une personne d’origine coréenne remporte cette prestigieuse distinction, comparable à un prix Nobel, décernée par l’Union mathématique internationale (UMI), tous les quatre ans à des mathématiciens âgés de moins de 40 ans, à l’occasion du Congrès international des mathématiciens (ICM).Huh est né aux Etats-Unis de parents sud-coréens, mais a fait ses études dans le pays de ses ancêtres, de l’école primaire jusqu’à son master. Il a été notamment apprécié pour avoir réalisé des travaux brillants dans le domaine de la géométrie algébrique. Il a en effet réussi à résoudre un vieux problème soulevé en 1968 et resté sans réponse depuis.L’heureux lauréat a expliqué avoir entamé ses recherches sur cette question car il aime explorer divers domaines, qui demandent un regard totalement différent. Il n’a bien évidemment pas oublié de remercier notamment ses collègues qui l’ont aidé à avancer dans ses élaborations. Le professeur a également estimé qu’il y aura, dans les années à venir, plusieurs récompenses comme celle-ci, car beaucoup de jeunes mathématiciens accomplissent des exploits remarquables.Les spécialistes sud-coréens du milieu se sont réjouis de cette bonne nouvelle en estimant qu’elle constitue un nouveau tournant permettant de hisser à un niveau supérieur les talents mathématiques du pays du Matin clair.La médaille Fields a été créée en 1936 sur la proposition du mathématicien canadien John Charles Fields, afin d'honorer la contribution des plus grands spécialistes.