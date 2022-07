Produits cosmétiques : le montant des exportations franchit la barre de 10 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

En 2021, les exportations de cosmétiques sud-coréens ont franchi pour la première fois la barre des 10 000 milliards de wons, soit 21,3 % de plus par rapport à l’année précédente.A en croire le ministère sud-coréen de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments (MFDS), la Corée du Sud a vendu pour 10 500 milliards de wons, soit 8 milliards d'euros, de produits de beauté à l’étranger, pour se classer au 3e rang pour la deuxième année consécutive, derrière la France et les Etats-Unis.L’exportation de cosmétiques « made in Korea » a ainsi dépassé celle d’électroménagers (8,6 milliards de dollars) ou de produits médico-pharmaceutiques (8,4 milliards de dollars). La Chine, Hongkong et Taïwan restent toujours les plus gros acheteurs, représentant ensemble 61,3 % des ventes, tandis que les marchés américain, canadien et japonais continuent de gagner du terrain.Pendant ce temps-là, les importations de ces marchandises ont enregistré 1 000 milliards de wons, soit une balance commerciale de 9 000 milliards de wons, ou un peu moins de 6,8 milliards d'euros. Il s'agit de la dixième année excédentaire d'affilée.Dans la foulée, la production a augmenté de 9,8 % en glissement annuel pour retrouver le niveau d'avant COVID-19. Par catégorie, la fabrication de produits de soin a évolué de 61 % et celle de maquillage de 10,7 %.Les producteurs et les vendeurs se sont multipliés eux aussi. En particulier, le nombre de boutiques qui confectionnent sur place des produits adaptés à la peau ou aux préférences de chaque client a beaucoup augmenté.