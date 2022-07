Site nucléaire de Yongbyon : une nouvelle activité douteuse

Photo : YONHAP News

Des travaux de forage ont été détectés près d’une annexe du complexe nucléaire de Yongbyon, en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté lundi Beyond Parallel, un site Internet spécialisé sur le pays communiste.Des images satellites prises le 3 juillet montrent en effet un terrain fouillé devant un établissement de traitement et de stockage de déchets nucléaires sur ce site situé dans la province de Pyongan du Nord. Il s’agit d’une installation clé pour le développement des armes nucléaires.Beyond Parallel suppose que cette nouvelle activité vise à répondre à une éventuelle fuite de substance radioactive ou à modifier la structure du bâtiment pour transporter et entreposer une nouvelle forme de déchets radioactifs.D’autres hypothèses suggèrent une simple réparation de l’installation ou une tromperie élaborée juste pour attirer l’attention.