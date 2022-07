Météo : 35°C à Séoul, le typhon « Songda » traverse demain les mers méridionales de Jeju

Photo : YONHAP News

Le mercure a passé un nouveau cap ce vendredi. En effet, la journée a été très chaude en Corée du Sud, avec un thermomètre affichant 35°C dans plusieurs villes. Séoul, Cheongju, Daejeon et Gwangju sont notamment concernées. Cette vague de chaleur intense devrait se prolonger jusqu’à demain avant de se calmer légèrement dimanche avec l’apparition de nuages et d’averses.Cette journée a été principalement dominée par le soleil, même si des orages ont éclaté dans des régions du centre et du nord-est. Demain matin sera également ensoleillé avant le retour des perturbations qui dureront jusqu’à la fin du week-end.Par ailleurs, Météo-Corée informe que le typhon « Songda », formé dans la mer des Philippines, se dirige vers le nord et devrait traverser les mers méridionales de l’île de Jeju demain après-midi et dimanche. Des vents forts, d’une vitesse de 15m/s, souffleront sur l’île et la pointe sud-ouest du territoire. Des pluies torrentielles sont également attendues dans le sud, de 50 à 150mm à Jeju et de 10 à 60mm dans les autres régions concernées.