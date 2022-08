Fukushima : Séoul va renforcer les examens de radioactivité sur les produits halieutiques

Photo : KBS News

La Corée du Sud accentuera les tests de radioactivité dans sa zone maritime, ainsi que sur ses produits halieutiques. Le ministre des Océans et de la Pêche, Cho Seung-hwan a fait cette annonce ce matin au Parlement.Ce projet vise à répondre au déversement dans l'océan Pacifique des eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima. Celui-ci a été approuvé le 22 juillet par la Commission de réglementation nucléaire du Japon.Cho a également indiqué que l’incertitude se poursuivait sur l’industrie de la logistique maritime à l’échelle mondiale, et a affiché sa volonté de mobiliser tous les moyens pour stabiliser la situation.Quant à Chung Hwang-keun, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, il a fait part de son ambition d’assurer la souveraineté alimentaire du pays du Matin clair. Il compte notamment élargir les réserves des principales céréales comme le riz, le blé et le soja, et aider les entreprises à trouver des chaînes d’approvisionnement étrangères afin d’assurer la fourniture des produits en cas d’urgence.Pour venir en aide aux agriculteurs, le gouvernement étendra le versement de l’allocation, et comblera les failles du système de gestion des risques comme les désastres naturels et l’instabilité de l’approvisionnement.Dans la foulée, le ministère s’efforcera de stabiliser les prix des produits agricoles et de l’élevage, en accordant des subventions à l’achat des fertilisants et des aliments de bétail.