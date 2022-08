La Corée du Sud a connu une chaleur record en juillet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est actuellement touchée par de fortes chaleurs et les habitants de Séoul souffrent également des nuits tropicales pour le neuvième jour consécutif.La température moyenne de juillet dernier était de 25,9°C, soit 1,3°C de plus en glissement annuel. En plus, pour les dix premiers jours du mois dernier, elle était de 27,1°C et le pic a atteint les 32°C, soit un niveau jamais enregistré pour début juillet depuis 1973, l’année de l’élaboration de ces statistiques.Toujours sur la même période, la canicule a durée pendant 5,8 jours, soit 1,7 jour de plus par rapport aux autres étés, et le nombre de nuits tropicales était de 3,8 jours, soit un jour de plus. La touffeur s'explique notamment par l'anticyclone du Pacifique du Nord qui s'étend davantage cette année au nord-ouest.En revanche, un phénomène inverse a été constaté en termes de pluie. En effet, les précipitations des dix premiers jours de juillet se sont établies à 18,7mm, soit l'un des trois chiffres les plus bas dans l'histoire du pays. Même la mousson, appelée « jangma » en Corée du Sud, n'a délivré que 284,1mm de pluie, soit 70mm de moins que la moyenne.Par ailleurs, les fortes chaleurs impactent les habitants du pays du Matin clair. 1 074 personnes au total souffrent de pathologies liées à une exposition à la chaleur, soit une hausse de 30 individus par rapport à l'an dernier. Il est donc fortement conseillé d'éviter les travaux dans les champs ou autres activités en plein air de midi jusqu'à 17h.La canicule tape encore en ce début de mois d'août. Aujourd'hui aussi le thermomètre est très élevé, tout comme l'humidité, renforçant ainsi le sentiment de chaleur suffocante. Selon Météo-Corée, elle devrait se poursuivre jusqu'à ce weekend.