Danuri : décollage réussi à 08h08

La première sonde lunaire sud-coréenne baptisée « Danuri » a été lancée ce matin à 8h08 depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis par la fusée Falcon 9 de Space X.Le véhicule doit se détacher de la fusée 40 minutes après le décollage à une altitude de 1 656 km, et sa communication avec la station au sol débutera 20 minutes plus tard.L’engin empruntera une trajectoire dite de transfert lunaire balistique (BLT), c’est-à-dire qu’il parcourra 1,5 million de km vers le Soleil avant de faire un détour et d’atteindre l’orbite lunaire à la fin de cette année.Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC annoncera s’il a réussi à entrer sur une bonne trajectoire vers 14h. Selon lui, la situation météorologique est favorable et tous les systèmes liés à la fusée et l’orbiteur sont en état normal.Une fois mis sur orbite, « Danuri » effectuera, pendant un an, ses missions d’observation de la Lune avec six sortes d’équipements scientifiques.