Nancy Pelosi : Séoul et Washington partagent une solidarité forte

Photo : YONHAP News

La présidente de la Chambre des représentants américaine est arrivée hier au Japon, après une visite éclair en Corée du Sud.Hier, à l’issue de son déplacement de 24 heures dans le pays du Matin clair, Nancy Pelosi a diffusé un communiqué. Elle y affirme que « la délégation du Congrès américain a pu reconfirmer l’engagement conjoint Séoul-Washington visant à faire avancer la sécurité, la stabilité et la gouvernance démocratique, ainsi que leurs relations précieuses ». Et d’ajouter que « les deux alliés partagent une forte solidarité qui s’est tissée par leur amitié datant de plusieurs décennies ».L’élue américaine est aussi revenue sur un échange téléphonique, hier, entre sa délégation et le président Yoon Suk-yeol. Selon elle, son équipe a exprimé à celui-ci sa gratitude à l’égard du chaleureux accueil que le pays du Matin clair accorde aux 28 500 soldats américains sur son sol et à leurs familles. Et chaque membre de la délégation a eu le temps de parler avec le dirigeant sud-coréen, et cette conversation a permis de souligner la nécessité de poursuivre la coopération pour le développement de la région indopacifique.A propos de son entretien avec le patron de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin-pyo, la haute responsable américaine a estimé avoir réaffirmé l’engagement de l’alliance des deux pays en vue de renforcer la sécurité et les chaînes de l’approvisionnement, et de promouvoir le commerce et les investissements, mutuellement bénéfiques.