Les parlementaires sud-coréens et japonais s’entretiennent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Dix élus sud-coréens de l’Union des parlementaires Corée du Sud-Japon ont rencontré hier leurs confrères japonais à Tokyo.Le député Yun Ho-jung du Minjoo, la première force de l’opposition, a déclaré que leurs échanges avaient été suspendus pendant plus de deux ans sur fond du COVID-19, et que cette réunion avait pour objectif de rétablir les activités coopératives des Parlements des deux pays. Quant à Fukushiro Nukaga, membre de la Chambre des représentants du Japon, il a indiqué que Séoul et Tokyo étaient des voisins qui partagent les mêmes valeurs comme la liberté, la démocratie et l’état de droit, avant d’ajouter que leur coordination trilatérale avec Washington était indispensable dans ces circonstances mondiales bouleversantes marquées par la guerre en Ukraine.A la suite du rassemblement, Yun a expliqué aux journalistes que les participants étaient convenus de doper les échanges du secteur privé malgré les contentieux des gouvernements, et de s’efforcer de relancer l’exemption de visa pour les visites entre les deux nations.Par ailleurs, l’union sud-coréenne a exprimé son regret ce matin quant au propos controversé de Seishiro Eto, député de la chambre basse japonaise. La veille, celui-ci avait affirmé que la Corée du Sud était, d’une certaine manière, un pays frère de l’Archipel, et que le Japon en était l’aîné.