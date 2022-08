Les trains de fret reliant la Corée du Nord et la Chine devraient bientôt reprendre leur service

Photo : YONHAP News

Suite à la levée du confinement de Sinuiju, l’une des principales villes de commerce entre la Corée du Nord et la Chine, les trains de fret reliant les deux pays dont le service est suspendu depuis fin avril en raison du COVID-19 devraient reprendre avant la fin du mois.De l’avis des observateurs, il est probable que Pyongyang juge que la situation de la pandémie dans son territoire est entrée dans une phase de stabilisation et que le prolongement du blocus rendrait la crise économique plus difficile à surmonter.Pékin semble partager cet avis et aurait décidé de lui emboîter le pas. En effet, selon une source à la frontière nord-coréano-chinoise, un marchand l’aurait prévenu que les échanges commerciaux bilatéraux repartiraient à partir du 17 août.Par ailleurs, l’ambiance aux alentours du fleuve Tumen qui marque la séparation entre la Corée du Nord et la Chine, est également plus détendue, avec des riverains qui semblent avoir repris le cours de leur vie paisiblement.