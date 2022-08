Geumgang : Pyongyang démantèlerait des équipements sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait élargi les travaux de démolition des installations de la zone touristique intercoréenne située aux monts Geumgang sur son sol. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification.Selon le ministère, la Corée du Nord poursuivrait le démantèlement de l’hôtel Haegumgang et le terrain de golf Ananti, et elle a récemment commencé à démolir le pavillon Onjeonggak et le bureau sur place de l’entreprise sud-coréenne Hyundai Asan, celle-là même qui avait mené le projet d’aménagement de la zone Geumgang.Ainsi, le gouvernement sud-coréen confirme-t-il une partie de l’analyse avancée par NK News, le média spécialisé dans les actualités nord-coréennes. S’appuyant sur des photos satellites récentes prises du site, celui-ci a rapporté hier que Pyongyang détruirait ou démonterait non seulement Onjeonggak et l’antenne de Hyundai Asan, mais aussi le centre culturel Geumgang et le village Guryong qui servait de lieux d’hébergement pour les retrouvailles des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle.Le ministère sud-coréen a ajouté qu’il fallait suivre de près l’évolution de la situation pour une analyse précise. Il n’a toutefois pas manqué de condamner l’initiative illégale nord-coréenne qui va à l’encontre de l’accord intercoréen et qui porte préjudice aux propriétés sud-coréennes. Il a appelé le régime à cesser immédiatement cet acte unilatéral et à s’engager dans le dialogue.Pour rappel, la zone touristique intercoréenne de Geumgang a été aménagée lorsque les relations intercoréennes étaient au beau fixe au début des années 2000. Mais elle est fermée depuis qu'une touriste sud-coréenne a été abattue par des soldats nord-coréens en 2008. En 2019, Kim Jong-un a ordonné de démanteler les installations construites sur ce site.