Washington sanctionne les entreprises ayant blanchi de la crypto-monnaie volée par des pirates nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont imposé hier des sanctions à des entreprises qui ont contribué au blanchiment d’argent de monnaie virtuelle volée par la Corée du Nord. Le département américain du Trésor a ainsi annoncé qu'il avait sanctionné la société Tornado Cash pour avoir aidé depuis sa création en 2019 le pays communiste à blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaies.Selon les autorités financières américaines, cette société aurait été également utilisée pour blanchir 455 millions de dollars de crypto-monnaie par le groupe de piratage Lazarus lié à Pyongyang. De plus, elle a également blanchi au moins 96 millions de dollars en monnaie virtuelle volés en juin à la plateforme Harmony, une société de technologie blockchain, et au moins 7,8 millions de dollars en monnaie virtuelle à la startup Nomad le 2 août dernier.Les entreprises punies verront leurs avoirs gelés sur le sol américain et ne pourront mener aucune activité auprès des Américains.Rappelons que Blender a été la première entreprise sanctionnée par le département du Trésor pour blanchiment de crypto-monnaie en faveur du régime communiste.