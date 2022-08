PSI : coup d’envoi des manœuvres conjointes de 21 pays à Hawaï

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain accueille depuis hier les exercices conjoints qui entrent dans le cadre de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI). Ces manœuvres, baptisées « Fortune Guard 22 », se déroulent aux environs d’Hawaï jusqu’à ce vendredi.Selon les explications du ministère américain, les 21 pays présents aux exercices s’entraînent pour toutes sortes d’opérations concernées par la non-prolifération des armes de destruction massive. Les participants sont engagés dans des scénarios inspirés de situations réelles, mènent des manœuvres réelles mais aussi participent à des débats et échangent des informations entre leurs experts.Les USA ont commencé en 2014 à organiser ces exercices annuels en Asie-Pacifique. Depuis, les pays participants les accueillent tour à tour.Pour rappel, la PSI a pour objectif de lutter notamment contre les transports illicites d’armes de destruction massive et des matériels connexes.Par ailleurs, le Commandement des opérations spéciales des Etats-Unis en Corée du Sud (SOCKOR) a posté aujourd’hui sur son compte Facebook des images de son appui aérien rapproché aux tirs réels effectués les 27 et 28 juillet dans la province de Gangwon, dans le cadre des exercices conjoints américano-sud-coréens.