Samsung Electronics signe un accord salarial avec un syndicat pour la première fois depuis sa création

Photo : YONHAP News

Les travailleurs et la direction de Samsung Electronics sont parvenus à trouver un terrain d'entente sur les salaires après 10 mois de discussions. Il s’agit du premier accord salarial signé entre le conglomérat sud-coréen et son syndicat.Le groupe de négociation composé de quatre syndicats du géant électronique a récemment voté pour l'accord intérimaire sur les salaires 2021-2022, convenu avec la direction.Les négociations salariales 2021 avaient débuté en octobre dernier. Comme aucun accord n’avait été trouvé en début d’année, le syndicat et le patronat ont poursuivi leur dialogue social en y incluant les négociations salariales 2022. Au total, 31 réunions collectives ont eu lieu.Selon l'accord final, le nombre de congés payés pris lors des jours fériés passera de 3 à 4 jours par an. De son côté, le congé de récupération de 3 jours qui n'est pas utilisé sera compensé sous forme d'allocation annuelle cette année.Par ailleurs, une équipe patronale-syndicale dédiée à l’amélioration du système du pic de salaire et du système salarial global sera mise en place. Cependant, le taux d'augmentation des salaires, qui était au cœur du débat, sera déterminé par l'entreprise.Samsung Electronics a décidé d'augmenter les salaires de 7,5 % l'an dernier et de 9 % cette année. Le syndicat et la direction vont organiser demain une cérémonie de signature de cet accord sur le campus de Giheung, à Yongin dans la province de Gyeonggi. C'est une première depuis la création de Samsung Electronics qui remonte à il y a 53 ans.