COVID-19 : le bilan quotidien de nouveaux cas flirte avec les 150 000

La vague estivale de coronavirus poursuit son ascension, au point que ce mardi, le bilan quotidien des contaminations s’approche des 150 000.D’après les autorités sanitaires, ces dernières 24 heures, un total de 149 897 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés, au plus haut en 117 jours. Cette progression est notamment attribuée aux déplacements des vacanciers.Certains de ces nouveaux cas positifs sont des réinfections. Justement, le nombre de recontaminations possibles a nettement grimpé dernièrement, atteignant 5,4 % des patients confirmés, la quatrième semaine de juillet, avec 28 966.Les patients hospitalisés en soins intensifs sont eux aussi en hausse. Leur nombre a progressé de 40 en l’espace de 24 heures pour s’élever désormais à 364. C’est du jamais-vu depuis le 11 mai. 40 décès supplémentaires ont également été enregistrés.Naturellement, le niveau hebdomadaire de dangerosité a été relevé d’un cran au degré quatre sur une échelle de cinq hors de la région de Séoul, pour la première fois en quatre mois. En revanche, dans l’ensemble du pays et dans la région de la capitale, il a été maintenu à son troisième degré, à savoir « moyen ».Les autorités sanitaires estimaient jusque-là que si le nombre quotidien de nouveaux cas tournait aux alentours de 150 000, le pic de la nouvelle vague serait atteint. A ce propos, elles ont tenu à préciser que cette estimation était basée sur le bilan journalier d’une semaine. Or, pendant les sept premiers jours du mois d’août, ce chiffre n’a été que de 97 328. Soit une augmentation de 22,5 % par rapport à la semaine précédente.En ce qui concerne le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés aux malades de COVID, il ne cesse de progresser lui aussi : 39 % pour les formes graves et 59 % pour celles moins graves.