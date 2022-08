Intempéries : 9 morts et 6 disparus, de fortes pluies attendues dans le Chungcheong

Photo : YONHAP News

Suite aux pluies diluviennes qui frappent, depuis lundi, la région de Séoul et le centre du territoire, le bilan s’est alourdi.Un total de 16 morts ou disparus sont à déplorer à Séoul, dans la province de Gyeonggi qui l’entoure et dans la province de Gangwon dans le nord-est, et 15 personnes ont été blessées. 570 individus de 398 foyers ont subi des dégâts.Côté dégâts matériels, 2 579 immeubles à usage d’habitation et de commerce, cinq hectares de champs agricoles, dix tronçons ferroviaires ont été submergés et 11 cas d’éboulement de terrain ont été signalés.Le gouvernement a fait savoir que 96,5 % des installations endommagées, soit 2 553 installations sur 2 653 avaient été réparées d’urgence.Dans ce contexte, Météo-Corée prévoit encore près de 300 mm de pluie dans les provinces de Chungcheong, et entre 100 et 200 mm dans la province de Gyeongsang du Nord ainsi que dans la province de Jeolla du Nord, toutes deux dans le sud de la péninsule.Quant à Séoul et au nord de la région métropolitaine, 20 à 80 mm de pluie devrait encore tomber jusqu’à demain matin.