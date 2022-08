Kim Yo-jong : le coronavirus est arrivé du sud du 38e parallèle

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord met en avant que sa voisine du Sud est à l’origine de la propagation du coronavirus sur son sol et promet de fortes représailles.D’après l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, c’est Kim Yo-jong qui en a fait état lors d’une réunion nationale consacrée à la prévention de l’épidémie et tenue hier en présence de son frère Kim Jong-un.L’influente sœur du dirigeant du royaume ermite a alors rappelé que le premier cas de COVID dans son pays avait été détecté à proximité de la frontière intercoréenne. Selon elle, cela permet de faire naturellement un constat que le virus est bel et bien venu de la partie sud et son pays ne peut plus rester les bras croisés.La « dame de fer » de Pyongyang a ensuite insisté sur la nécessité d’y réagir avec fermeté. Et d’ajouter que plusieurs mesures en ce sens sont étudiées.Elle en a profité pour évoquer le fait que le Nord a détruit, en 2020, le bureau de liaison intercoréen, situé à Gaeseong sur son territoire, après avoir mis en demeure Séoul de faire arrêter l’envoi par des transfuges nord-coréens de tracts de propagande par-delà la frontière.Le ministère sud-coréen de la Réunification a exprimé ses profonds regrets. Selon lui, il s’agit d’une affirmation non fondée et visant à intimider le Sud. Et Séoul continuera à scruter avec attention l’évolution de la situation au nord de la péninsule et se préparera à toute éventualité.