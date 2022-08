COVID-19 : les patients en soins intensifs et les décès supplémentaires au plus haut depuis mai

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 137 241 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été identifiés. Soit quelque 14 000 contaminations de moins qu’hier, mais une progression d’environ 29 000 en une semaine.Ils sont désormais 418 patients à être hospitalisés en soins intensifs, le chiffre le plus élevé en trois mois. 59 décès supplémentaires ont été enregistrés. Là aussi, du jamais-vu depuis le 22 mai. Plus de la moitié de ces victimes sont âgées de 80 ans et plus.Le nombre de cas de possibles réinfections poursuit aussi sa progression. La première semaine de juillet, la Corée du Sud comptabilisait pas moins de 3 000 personnes qui ont attrapé deux fois le COVID-19. Le chiffre est passé à 28 000 trois semaines plus tard. Les moins de 17 ans, qui n’ont pas été vaccinés, sont les plus vulnérables à une recontamination.Dans ce contexte, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les personnes à très haut risque à recevoir une quatrième dose. On a appris aujourd’hui que le premier sérum sud-coréen « SKY Covione » serait commercialisé dès la fin du mois.