Photo : YONHAP News

Après les fortes pluies meurtrières en Corée du Sud, l’Etat devrait apporter rapidement son soutien aux régions dévastées. Ainsi, le Premier ministre a promis d’accélérer la procédure nécessaire pour les déclarer comme « zones sinistrées spéciales ».Lors d’une réunion de la cellule de crise ce matin, Han Duck-soo a déclaré que son gouvernement allait déployer tous ses efforts afin de stabiliser la vie de la population des régions ravagées et de rétablir au plus vite les dégâts.Le chef de l’exécutif a appelé les collectivités locales concernées à accomplir rapidement leur enquête sur les préjudices subis. Et il a demandé au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité de lancer rapidement la procédure de sorte à déclarer au plus tôt l'état de catastrophe naturelle dans les zones qui remplissent les conditions requises.