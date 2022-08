COVID-19 : les patients en soins intensifs au plus haut depuis 102 jours

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 128 714 individus infectés supplémentaires au COVID-19, dont 464 importés. Le nombre de nouveaux cas positifs est redescendu sous la barre des 130 000. Mais c’est un chiffre 1,14 fois plus élevé qu’il y a une semaine.Parmi les contaminés au coronavirus, ils sont désormais 453 patients à être hospitalisés en soins intensifs, soit le chiffre le plus élevé depuis le 2 mai dernier. Le pays a déploré 58 décès supplémentaires dont 53 personnes âgées de plus de 60 ans.Par ailleurs, 40,8 % des lits sont occupés dans le service de soins intensifs réservés aux malades contaminés au COVID, soit une hausse de 2 points en un jour.Suite à la recrudescence de l’épidémie, le Paxlovid, l’un des traitements contre le virus, est de plus en plus prescrit, à savoir quasiment 35 000 ordonnances délivrées entre le 6 et le 11 août, soit une hausse de 160 % par rapport à la semaine précédente.Les autorités sanitaires recommandent aux médecins de prescrire plus activement le médicament Paxlovid aux personnes à haut risque, ce qui permettrait de réduire de moitié le taux de létalité chez cette catégorie de la population.