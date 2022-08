Yoon Suk-yeol reçoit Antonio Guterres à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies (Onu) est arrivé hier en Corée du Sud dans le cadre de son voyage en Asie visant à promouvoir le désarmement nucléaire. Il s’agit de sa première visite dans le pays depuis les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.Aujourd’hui, Antonio Guterres a été reçu par le chef de l’Etat sud-coréen au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Lors de ce déjeuner officiel, Yoon Suk-yeol s’est dit très ravi de rencontrer le patron de l’Onu avec qui il s’était entretenu au téléphone en juin dernier. Ensuite, il l’a remercié de déployer tous ses efforts pour régler les problèmes difficiles auxquels la communauté internationale doit faire face.Le président Yoon a souhaité aussi écouter l’opinion précieuse de Guterres qui s’est forgé une expérience très riche dans divers dossiers mondiaux. Avant cette rencontre, il avait exprimé, ce matin aux journalistes, la volonté d’apprendre beaucoup de ce « père des réfugiés et militant des droits de l’Homme » concernant le changement climatique, la guerre en Ukraine, et le dossier nord-coréen, entre autres.En guise de réponse, Guterres a déclaré que la Corée du Sud constitue un pays exemplaire dans les activités de l’Onu. Il a exprimé son soutien total pour l’initiative de dénucléariser son voisin du Nord de manière complète, vérifiable et irréversible (CVID). Selon lui, elle présente un enjeu vital pour assurer la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.Le patron des Nations unies a affirmé que le pays du Matin clair s’est hissé au rang des leaders concernant les opérations de maintien de la paix. Il a félicité aussi Séoul d’apporter une grande contribution pour renforcer le développement socio-économique et relever divers défis comme la lutte contre le changement climatique sur le plan international.Guterres a souligné que l’Onu sera toujours aux côtés des citoyens et du gouvernement sud-coréens. Et il n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes des dernières pluies torrentielles.Cet après-midi, le secrétaire général de l'organisation internationale a été reçu également par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Lors de cet entretien, Park Jin a souligné que la Corée du Sud renforcerait la collaboration et le partenariat avec l’Onu pour rejoindre les Etats-pivots capables de contribuer à la liberté, à la paix et à la prospérité.Le ministre a annoncé que le président Yoon devrait dévoiler son « projet audacieux » sur la Corée du Nord dans un discours officiel qu’il prononcera lundi prochain à l’occasion du jour commémoratif de la libération de Corée. Il s’agirait d’une feuille de route sur les mesures de coopération économique et de garantie sécuritaire que Séoul pourrait offrir à Pyongyang étape par étape si le régime de Kim Jong-un met en œuvre la dénucléarisation de son pays.Antonio Guterres a dit saluer toute initiative susceptible d’ouvrir le dialogue dans ce but. Et il a promis le soutien sans réserve de la part de l’Onu.